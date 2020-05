Lex Tankcsapda: a személyre szabott rendeletek elérték a zeneipart is

A Koncertblog szúrta ki, hogy van, amit csak a Tancskapda tehet meg. Már egy korábbi cikkükben is írtak arról, hogy a Tankcsapda autós koncertekre készül. Az nem derült ki akkor, ez szabályos-e, a Tankcsapda mégis megtarthatta azt, amit másnak nem engedtek.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Ezen a hétvégén az egyik péntek este Debrecenben volt, a másikat szombat este Székesfehérváron tartották. A héten megjelent egy kormányrendelet, melyből kiderült: ezen a hétvégén, de csak ezen a hétvégén lehet autós koncerteket tartani – vagyis nagyjából senki nem tarthat ilyet a Tankcsapdán kívül.

Péntek este Péter Szabó Szilvia, a korábbi Nox együttes énekesnője ezt írta ki a Facebook-oldalára:

Drága Mindenki! A következő sorokat nem vitaindítónak szánom, hanem egy kis magyarázatnak és nagyon köszönöm, ha végigolvassátok. Az elmúlt időszakban több ízben említettem, hogy meglepetéssel készülünk Nektek. Két hónappal ezelőtt megálmodtunk és kitaláltunk egy lehetséges, maximálisan biztonságos utat arra nézve, hogy a mostani helyzetben ne maradjatok koncertek nélkül, és mi is zenélhessünk végre. Több állomásos autós koncerteket szerettünk volna csinálni! Szinte már minden startra készen állt. A helyszínek, a technika a reklám, az engedélyek! Ma reggel viszont sajnos hatályba lépett egy kormányrendelet, mely előtt értetlenül állunk! Ennek a kormányrendeletnek az értelmében mi nem csinálhatjuk meg ezeket a koncerteket, és sajnos hétfőtől tiltva is lesznek az ilyen jellegű zenés rendezvények is! Szomorú szívvel reméljük, hogy ez csak valami félreértés, vagy tévedés, hiszen hetek óta dolgozunk valamin, ami biztonságos lenne a vírusra nézve, minden óvintézkedést, jogszabályt maximálisan betartva, hogy végre újra együtt lehessünk. Hirtelen lett tilos, ami eddig nem volt az! Nagyon fáj most a lelkem, de abban szeretnélek biztosítani benneteket, hogy veletek vagyok és minden idén elmaradt koncertet, szeretetet és energiát be fogunk pótolni amint lehet. A Tankcsapdának pedig őszintén kívánok nagyon jó bulit ma és holnap estére! Ölellek Benneteket! Béke és szeretet!