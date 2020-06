Elkapták a játékigazolványt lengető, közúti veszélyeztetést folytató audist – videó

Közúti veszélyeztetés folytatott egy audis a napokban az M0-son, erről videofelvétel is készült, a rendőrség el is kapta a férfit, aki most már szánja-bánja a dolgot.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint egy fedélzeti kamera rögzítette, hogy május 27-én kora reggel az M0-s autóúton egy Audi Quattro vezetője indokolatlan fékezésre és irányváltoztatásra kényszerített egy vele azonos irányba közlekedő járművet.

Fotó: részlet a videóból

"A sportkocsi sofőrjét a rendőrök a bűncselekmény tudomásukra jutását követően rövid idő alatt azonosították, a 43 éves B. Zoltán kihallgatásán azt mondta, a másik járművet lassúsága miatt jobbról megelőzte, mire annak vezetője dudálással és villogással adott hangot nemtetszésének. Ezt ő nem hagyta válasz nélkül, belassított, kihúzódott és mivel a mutogatás nem maradt abba, az esetleges problémát B. Zoltán megállást követően személyesen akarta tisztázni. Ezért akart visszasorolni a jármű elé, miközben egy játék-igazolványt lengetett ki az ablakon, a manőver közben nem sokon múlt összeütközésük. Végül a verbális csata elmaradt, mindketten folytatták útjukat.

Előállításakor B. Zoltán ugyan emlékezett a történtekre, ám nem tulajdonított nagy jelentőséget neki, hisz szerinte ez egy mindennapos szituáció volt. Kihallgatásakor elismerte tettét és sajnálkozását fejezte ki, ugyanakkor hozzátette, a másik sofőr provokálta.

B. Zoltán ellen a további eljárást közúti veszélyeztetés bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a Dunakeszi Rendőrkapitányság"

- áll a közleményben.