A Prada is nemet mond a szőrmére

Az iparág több másik meghatározó szereplőjének példáját követve a Prada olasz divatház is száműzi kínálatából az állati szőrmét.

A Prada szerdai Twitter-bejegyzése szerint az állati szőrme használatának tilalma a 2020-as tavaszi-nyári női kollekciótól lép érvénybe.

A Prada, a Miu Miu, a Church's és a Car Shoes márkákat magába foglaló Prada-csoport ezzel csatlakozott a Fur Free Alliance (Szőrmementes Szövetség) nevű csoportosuláshoz, amely az állatok jogaiért és az állati szőrme divatiparbeli helyettesíthetőségéért küzd.

Az elmúlt néhány évben az iparág olyan meghatározó szereplői, mint a Versace, a Gucci és a Burberry is hátat fordítottak az állati szőrmének.

As part of the #PradaGroup, #Prada has announced, in collaboration with the @FurFreeAlliance, that it will no longer use animal fur in its designs or new products, starting with #PradaSS20 Women’s collections. #PradaGroupFurFree#FurFreeRetailer#FutureofFashion#FurFree pic.twitter.com/Np6HCL0w2d