Angela Merkel német kancellár tisztelettel tudomásul veszi Theresa May brit miniszterelnök lemondását – mondta a német kormány helyettes szóvivője pénteken Berlinben.

Martina Fietz tájékoztatóján kiemelte, hogy a kancellár mindig is a bizalmon alapuló, jó együttműködést folytatott a brit kormányfővel, és ez a szellemiség megmarad Theresa May hivatali idejének hátralévő részében is.

Arra a kérdésre, hogy a német kormány megítélése szerint miként befolyásolhatja a lemondás a brit európai uniós tagság megszüntetésének (Brexit) folyamatát, a helyettes kormányszóvivő csak annyit mondott, hogy a Brexit legfőképpen a brit belpolitika alakulásának függvénye.

A német szövetségi kormány továbbra is szoros kapcsolatra és szoros együttműködésre törekszik a mindenkori londoni vezetéssel – tette hozzá.

Theresa May pénteken Londonban bejelentette, hogy június 7-én távozik a kormányzó Konzervatív Párt éléről. Ez miniszterelnöki megbízatásának végét is jelenti, de ügyvezető minőségben utóda megválasztásáig ellátja a kormányfői feladatokat.

Forrás: MTI