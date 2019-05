Sebastian Kurz osztrák kancellár pénteken Twitter-üzenetben reményét fejezte ki, hogy Theresa May brit kormányfő lemondása ellenére az Egyesült Királyságban felülkerekedik a józan ész, és az új miniszterelnök gondoskodik az ország rendezett kiválásáról az Európai Unióból.

I have known @theresa_may as a principled & head-strong politician steering her country in a time of great uncertainty. I wish her well. I hope that despite her announcement to resign reason will prevail in the #UK & that her successor will see to an orderly #Brexit.