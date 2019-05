Legkevesebb tizenkilenc diák vesztette életét pénteken a nyugat-indiai Szúrat városában egy többemeletes egyetemi épületben keletkezett tűzben.

Egészségügyi források az AFP francia hírügynökséget arról tájékoztatták, hogy tizenhatan égési sérüléseikbe haltak bele, míg hárman azért, mert kiugrottak a lángokban álló épületből.

A tűzesetről készült felvételeken embereket lehetett látni, ahogy próbálnak kiugrani a lángoló és füstölgő épületből.

Today is very sad news for city #Surat

Today I am feeling very sad for those children... pic.twitter.com/PlvxtmJvLc