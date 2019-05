Pénteken feltehetően egy csomagba rejtett pokolgép robbant fel, aminek következtében többen is megsérültek.

Felvételt tettek közzé péntek este a lyoni robbantás gyanúsítottjáról a francia hatóságok.

A képen egy biciklit toló férfi látható, aki sötét napszemüveget, hosszú ujjú fekete felsőt és világos rövidnadrágot visel, a száját elfedte.

A képet egy biztonsági kamera rögzítette. A hatóságok lakossági felhívást tettek közzé, hogy szemtanúk jelentkezését várják.

Nicole Belloubet francia igazságügyi miniszter péntek este a BFMTV hírtelevízió műsorában azt mondta, hogy még korai lenne terrorcselekményről beszélni. Az ügyben a párizsi terrorizmusellenes ügyészség indított vizsgálatot.

BREAKING: At least 13 injured following suspected nail bomb explosion in Lyon, France. French President #Macron has called the Incident "an attack". #lyon

pic.twitter.com/iz9KAJYbLo