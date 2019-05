A Híd-Most néhány száz szavazattal maradt le az EP-ről

Romániából lesz képviselete Brüsszelben a magyarságnak, Szlovákiában azonban az MKP és a Most – Híd is a bejutási küszöb alatt végzett; előbbi alig néhány száz szavazattal maradt el az öt százaléktól.

A 2019-es EP-választások előtt komoly veszély volt a határon túli magyar pártok előtt, hogy egyiküknek sem sikerül bejutnia az EP-be. Szlovákiában Bugár Béla pártja, a Most – Híd súlyosan leamortizálta magát, az MKP-nek pedig egymás után több választáson sem sikerült átlépnie a bejutási küszöböt. Romániában az RMDSZ-nek is nagyon rezgett a léc, a magyar szavazók egy része is büntetni akarta már a pártot a folyamatos kompromisszumok, a mérsékelt eredmények és az etnopolitikai bizniszek miatt. Magyarországon a kérdést az ellenzék elsősorban csak abból a szempontból nézte, hogy a magyar pártok esetleges kiesésével kevesebb Orbán-szövetséges jutna be Brüsszelbe. A határon túli klientúraépítés valóban meghatározó, de hogy lesz-e képviselete a határon túli magyarságnak Brüsszelben, túl van a budapesti pártpolitikai szempontokon.

