Kurz is belebukott a Strache-botrányba – szeptemberben választhat új kormányt Ausztria

Az osztrák parlament – ahogy az előre kalkulálható volt – megszavazta az ellenzéki szociáldemokraták által benyújtott bizalmatlansági indítványt Sebastian Kurz kisebbségi kormánya ellen. Szeptemberben előrehozott választásokat tartanak.

A Heinz-Christian Strache alkancellárról nyilvánosságra került ibizai videó politikai földindulást és kormányválságot hozott Ausztriában, amelyet 2017 óta Sebestian Kurz kancellár Osztrák Néppártja (ÖVP) és a bevándorlásellenes, populista Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) irányított. A 2017 júliusában Ibizán készített, és május 17-én nyilvánosságra hozott felvételen Strache zsíros állami megbízásokat ígér egy orosz oligarcha állítólagos rokonának. A botrány másnapján Strache alkancellár lemondott, Sebastian Kurz pedig bejelentette: felmondja a koalíciót az Osztrák Szabadságpárttal.

A Szabadságpárt ezután összes miniszterét visszahívta a kormányból, akiket a kisebbségi kormányzásra kényszerülő Kurz szakértőkkel pótolt a szeptemberre esedékes előrehozott választásokig. De a dolog nem állt meg itt. Először a zöldpárti-populista Jetzt (Most), majd az Ausztriai Szociáldemokrata Párt (SPÖ) jelentette be, hogy nem elégszenek meg ezzel: Kurz lemondását is követelik, ezért bizalmatlansági indítványt nyújtottak be a kancellár kisebbségi kormánya ellen. Ehhez megvan a többségük az osztrák parlamentben (Nationalrat), miután a kormányból kilépő Osztrák Szabadságpárt is támogatásáról biztosította a bizalmatlansági indítványt.

Azt már nehezebb megérteni, hogy az osztrák szociáldemokraták miért gondolták ezt megfelelő alkalomnak arra, hogy eltávolítsák Kurzot, aki egyébként népszerű kormányfőnek számít, pártja pedig magasan a legerősebb Ausztriában. A botrány hatása már az európai parlamenti választások eredményén is érződött, de ez is jól mutatja az erőviszonyokat. Sebastian Kurz Osztrák Néppártja (ÖVP) 34,5 százalékkal magabiztosan nyert, eredményük a 2017-es parlamenti választásokét is túlszárnyalja. Az ÖVP így több mint 10 százalékkal vezet a 23,5 százalékon stagnáló szociáldemokraták előtt, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) pedig a másodikról a harmadik helyre csúszott vissza (18 százalék).

Ebben a felpaprikázott hangulatban megértem néhány ember bosszúszomját. Azt azonban tényleg nem értem, hogy a tegnapi választási eredmény után miért terjesztik ki a bizalmatlansági indítványt rám és az egész kormányra

- mondta a hétfői parlamenti vitában Sebastian Kurz. A bizalmatlansági indítvány alaposan megosztja az osztrák közvéleményt. Sokan nem értik, miért kell még ezzel is tetézni a kormányválságot. Erre utalt a zöldpárti Alexander van der Bellen szövetségi elnök is, aki a válságos politikai helyzetben a pártok bölcsességére igyekezett apellálni. Sebastian Kurz előre számolt ezzel az eshetőséggel. Ő azt mondta: "végül az osztrák nép fog dönteni – mégpedig szeptemberben".

Forrás: index.hu