40 fok májusban: Japánban kétezren kerültek kórházba a rendkívüli hőhullám miatt

Egy hét alatt kétezren kerültek kórházba Japánban a nagy hőség miatt, jelentette a mentők feladatait is ellátó tűzoltóság. Tájékoztatásuk szerint a Hokkaidón helyenként 40 fokot is meghaladó hőséget okozó hőhullámnak már négy halálos áldozata is van.

A 40 fokos hőmérséklet májusban rekordnak számít.

A hatóságok tájékoztatása szerint az elmúlt héten 2053-an kerültek kórházba hőguta miatt, négyszer annyian, mint egy héttel korábban.

Japánban mostanában gyakoriak az ilyen hőhullámok, tavaly nyáron 140-en vesztették életüket a rendkívüli hőségben, emberek tízezrei kerültek kórházba.

(MTI)

