Egy repülőn halt meg a japán férfi.

Közel 250 zacskó kokaint találtak egy japán férfi gyomrában és beleiben, miután a férfi a múlt héten meghalt egy Mexikóból Japánba tartó repülőgépen – közölték hétfőn a mexikói hatóságok.

A boncolás során kiderült, hogy a pénteken elhunyt 42 éves férfi összesen 246 csomagot nyelt le. Halálát kábítószer-túladagolás miatt fellépő szívleállás okozta.

The #Boeing 787 flight from #Mexico, bound for #Japan’s #Narita International Airport, had to make an emergency landing in Mexico’s Sonora state after a passenger began to have seizures.

The man, identified as Udo N, died of a cerebral edema caused by a drug overdose. pic.twitter.com/eQ0XFPP4IB