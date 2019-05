Magasabb bérért és jobb munkakörülményekért tüntetett szerdán mintegy ötvenezer tanár Új-Zélandon, ez volt a legnagyobb ilyen jellegű megmozdulás a szigetország történetében.

Új-Zéland iskoláinak fele zárva maradt. A szervezők közleményükben pedig azt írták, az oktatásban az elmúlt évtizedben krónikussá vált az alulfizetettség és a tanárok túlhajszolása, ami ahhoz vezetett, hogy egyre több tanár hagyja el a szakmáját.

Thousands of teachers march around New Zealand as part of mega-strike #FOCUSLIVE https://t.co/XmaTvnXT03