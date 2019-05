Így gorombított oda Brüsszel a kormánynak az Akadémia bedarálása miatt

Az Európai Bizottság egyértelművé tette: nem nézi jó szemmel a kormány törekvéseit, amelyek csorbítanák a kutatás szabadságát.

"Az Európai Bizottság szorosan követi a fejleményeket a magyar állami kutatási rendszert illetően, különösen az akadémiai és kutatási szabadság megőrzésének jelentőségére figyelemmel. Az Európai Bizottság kiáll a kutatási szabadság és az intézmények autonómiája mellett, mind a finanszírozás, mind az önkormányzás tekintetében. A Bizottság továbbra is figyeli az eseményeket, fejleményeket és arra ösztönzi a kormányt, tartózkodjon mindenféle olyan döntéstől, ami szűkíti a tudományos és akadémiai szabadságot az országban."

- így reagált az Európai Bizottság – a HVG megkeresésére – az MTA kormányzati átalakításával kapcsolatban.

Most amúgy is a kormány térfelén pattog a labda és lehet, hogy visszatáncol-e pár kérdésben. Különösen, hogy az MTA is mozgósíthatja külföldi kapcsolatait, ha érzi, hogy ezekre a véleményekre most érzékenyebb a politikai elit.

Az átalakítások célja az uniós innovációs források feletti diszponálás – legalábbis a lap forrása szerint, aki azt is mondja: így nagyobb arányban diszponálhatna a kormány a kutatási pénzek felett. Informátoraink azonban a kabinet abba már nem gondolt bele, hogy egy kevésbé hatékony kutatási rendszerben kevesebb forráshoz fog hozzájutni, mint amennyit eddig kapott az akadémia.

Forrás: hvg.hu