Kitört az Etna – látványos videó

Izzó lávát és hamut lövellt ki Európa legnagyobb vulkánja.

Csütörtök este kitört az Etna – adta hírül az ABC News. A hegy oldalán egy kisebb repedésből izzó láva és hamu távozott, hangos robbanások kíséretében.

Italy's Mount Etna lights up the night sky with bursts of sweltering hot lava as the Sicilian volcano lurches into activity. https://t.co/GqpzZXZgRB pic.twitter.com/pLYfR4JJSR