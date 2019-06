Kína visszafoglalja Tajvant, ha kell, fegyverrel

Kína mindent megtesz, hogy békés úton egyesülhessen újra Tajvannal, de nem zárja ki a katonai erő bevetését sem – jelentette ki Vej Feng-ho kínai nemzetvédelmi miniszter vasárnap Szingapúrban a Hszinhua kínai állami hírügynökség jelentése szerint.

Tajvan kérdése Kína szuverenitásának és területi egységének problémáit veti fel, márpedig Kína újraegyesülésének be kell következnie, és be is fog következni – hangsúlyozta a miniszter, majd hozzátette: abban az esetben, ha bárki el merészeli szakítani Tajvant Kínától, a kínai hadseregnek nincs más választása, mint hogy minden áron megvédje a nemzet egységét.

Vej arra figyelmeztetett: kudarcra van ítélve minden, Kína felszabdalására vonatkozó kísérlet, ezért bármiféle külföldi beavatkozás a Tajvan kérdésbe ugyanígy nem járhat sikerrel. "Rendkívül veszélyes lenne alábecsülni a kínai hadsereg elszántságát" – mondta.

A nemzetvédelmi miniszter Szingapúrban a Shangri-La dialógusnak nevezett ázsiai biztonsági csúcson vett részt, amelyet 2002 óta minden évben megrendeznek a brit Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézete (International Institute for Strategic Studies) valamint a szingapúri kormány közös szervezésében.

Az idei, három napig tartó eseményre mintegy 40 országból érkeztek védelmi miniszterek, törvényhozók és szakértők, hogy megvitassák az ázsiai és csendes-óceáni térség biztonsági kérdéseit.

Tajvannak 1949 óta saját politikai irányítása van, de Peking az "egy Kína elv" alapján saját területének tekinti.

Kína és Tajvan viszonya többéves közeledés után 2016-ban ismét fagyossá vált azt követően, hogy Caj Jing-ven, a függetlenség párti Demokratikus Haladó Párt (DPP) jelöltje lett az új tajvani elnök, aki a két ország közötti status quo fenntartása és a sziget önvédelmi képességeinek erősítése mellett kötelezte el magát.

