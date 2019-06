A Fidesz nélkül döntenek a leendő bizottsági elnökről

A három legnagyobb európai pártcsaládot képviselő uniós tagállami kormányfők pénteken Brüsszelben egyeztetnek az Európai Bizottság következő elnökének személyéről – jelentette a Politico.

A május végi európai parlamenti (EP-) választásokat követő informális EU-csúcsértekezleten a néppárti (EPP), a szociáldemokrata (S&D), illetve a liberális (ALDE) pártcsalád koordinátorokat nevezett ki az uniós tisztújításról szóló egyeztetések lebonyolítására.

Az új megközelítés értelmében az EPP-t Andrej Plenkovic horvát és Krisjanis Karins lett miniszterelnök, az S&D-t Pedro Sánchez spanyol és António Costa portugál kormányfő, az ALDE-t pedig a holland Mark Rutte és a belga Charles Michel képviseli.

A brüsszeli hírportál bennfentes forrásokra hivatkozó, keddi cikke szerint a hat vezető munkavacsorára ül össze pénteken a belga fővárosban.

Legutóbb, 2014-ben az EPP-nek és az S&D-nek megvolt a többsége az Európai Parlamentben, a mostani választási eredmény azonban bonyolultabbá teszi a tisztújítást, ugyanis legkevesebb három frakcióra van szükség a többség eléréséhez, ami az alkupozíciók átrendeződésével jár.

Szakemberek szerint az új koordinátori rendszer gyengíti a frakcióvezetők pozícióját, s nem biztos, hogy elégséges lesz a folyamat zökkenőmentes véghezviteléhez.

Mint a Politico írta, a végső döntés nem is feltétlenül a koordinátori tárgyalások nyomán fog megszületni, miután például a legbefolyásosabbnak tartott két uniós tagállami vezető, Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia államfő nem is vesz részt ezeken, ráadásul egyes olyan szavazásokon, amelyeken minősített többségre van szükség, nagy súlyt képviselő országok esetében az adott kormánypárt nem is a fenti pártcsaládokhoz tartozik. Erre példa az Egyesült Királyság, Lengyelország és Olaszország.

Így Donald Tusknak, az Európai Tanács elnökének is intenzív konzultációt kell folytatnia a tagországok állam- és kormányfőivel, akiknek céljuk, hogy a június 20-21-i EU-csúcson megállapodjanak jelöltjükről az Európai Bizottság élére, akit aztán az Európai Parlamentnek kell majd jóváhagynia.

Az EP-választásokon legtöbb szavazatot szerző EPP listavezetője a német Manfred Weber. Az először a legutóbbi választások után alkalmazott csúcsjelölti rendszer azonban akkor és most is komoly vitákat váltott ki, minthogy az alapszerződés alapján az Európai Tanács hatáskörébe tartozik a jelölt megnevezése, így azonban a pártok gyakorlatilag kész tények elé állítják a tagállami vezetőket, akik közül többen is elutasítják a hivatalos joganyagban sehol nem szereplő rendszer alkalmazását.

Forrás: MTI