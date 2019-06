Bejárta a világot a megvert nőkről készült felvételek.

A 28 éves Melania Geymonat barátnőjével, Chrissel utazott egy emeletes londoni busz tetején hajnali fél három körül. Egy csoport zaklatni kezdte őket, miután tagjai kiszúrták, hogy a két nő egy párt alkot.

Azt akarták, hogy csókolózzanak, miközben szexuális gesztusokat tettek. Mikor ezt visszautasították, össze-vissza verték, majd kirabolták mindkettejüket, főleg az arcukon szenvedtek sérüléseket.

The police have launched a hunt for the men who beat Melania Geymonat, 28, and her girlfriend Chris. https://t.co/dMYCwagNYL