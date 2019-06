A román Nemzeti Védelmi Minisztériumnak alárendelt Hősök Emléke Országos Hivatal (ONCE) összegzése szerint tizenegy román katona nyugszik az úzvölgyi katonatemetőben, és mind Csíkszentmárton, mind pedig Darmanesti (Dormánfalva) önkormányzata az ONCE jóváhagyása nélkül alakította át a temetőt.

A román védelmi tárca honlapján szerdán közzétett összegzés, amelyhez csatolták a korabeli dokumentumokat is, megerősíti azt a – korábban a magyarok által hangoztatott – álláspontot, hogyDarmanesti önkormányzata tizenegy román katonának állított ötven keresztet és emlékművet a temetőben.

Azt is rögzíti azonban, hogy Csíkszentmárton község is úgy alakította át a magyar Honvédelmi Minisztérium támogatásával a temetőt, hogy nem vette figyelembe a sírkert 1927-es térképét, így magyar nemzeti szalaggal ellátott fa kereszteket állított más nemzetiségű katonák sírjára is.

Mint arról korábban beszámoltunk, múlt csütörtökön román szélsőségesek feldúlták az úzvölgyi magyar katonai temetőt. Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára szerint magyarellenes provokáció történt.

(MTI)