Otthonában hunyt el Gloria Vanderbilt.

A világhírű divattervezőt szerettei körében, manhattani otthonában érte a halál. Fia, Anderson Cooper, a CNN hírtelevízió műsorvezetője szerint nemrégiben gyomorrákot diagnosztizáltak nála.

– mondta Cooper.

"Gloria Vanderbilt was an extraordinary woman, who loved life, and lived it on her own terms," said @andersoncooper on his mother who died this morning at 95. "She was a painter, a writer, and designer but also a remarkable mother, wife, and friend." pic.twitter.com/i4GDzPgQLp