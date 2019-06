Ha nem a jó ember vezeti ki a briteket az Unióból, abból katasztrófa lehet

Boris Johnson volt brit külügyminiszter szombaton megerősítette azt a véleményét, hogy a jelenleg érvényes október 31-i határnapig végrehajtható a Brexit. Jeremy Hunt, a külügyi tárca jelenlegi vezetője ugyanakkor kijelentette: ha a Konzervatív Párt tagjai "nem a megfelelő személyt" választják, abból "katasztrófa" lehet.

A pártvezetői tisztségéből távozó Theresa May miniszterelnök utódjának megválasztására indult folyamat első szakaszában a tory alsóházi frakció szavazássorozattal szűkítette két jelöltre az eredetileg tízfős mezőnyt, és az utolsó szavazás után Johnson és Hunt maradt versenyben. Közülük választja meg a Konzervatív Párt 160 ezer tagja May utódját, aki az Egyesült Királyság új miniszterelnöke is lesz.

Johnson a szombaton Birminghamben tartott első kampányrendezvényen úgy vélekedett: a "józan ész érvényesülése esetén" ki lehet lépni megállapodás nélkül az EU-ból anélkül is, hogy vámok jelennének meg az Európai Unióval folytatott brit kereskedelemben. Hunt ugyanakkor azt mondta: ha nincs más lehetőség, ő is kész lenne megállapodás nélkül kivezetni az Egyesült Királyságot az EU-ból.

(MTI)

(Fotó: pixabay.com)