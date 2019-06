Semmi nem utal arra, hogy Oroszország például a Facebook közösségi médiaportál felhasználásával megpróbálta volna befolyásolni a brit EU-tagságról három éve tartott népszavazást – mondta hétfőn Sir Nick Clegg volt brit miniszterelnök-helyettes.

Sir Nick, a harmadik legnagyobb brit politikai erő, a Liberális Demokraták volt vezetője a 2010 és 2015 közötti, David Cameron vezette konzervatív-liberális brit kormánykoalícióban töltötte be a miniszterelnök-helyettesi tisztséget, jelenleg pedig a Facebook globális ügyekért és kommunikációért felelős igazgatója.

Clegg a BBC rádiónak nyilatkozva hétfőn kijelentette: semmiféle bizonyíték nincs arra, hogy Oroszország beavatkozott volna a 2016-os brit EU-népszavazásba az eredmény befolyásolása végett, például a Facebook felületeinek használatával.

A volt politikus szerint érthető, ha az emberek a referendum jelentette "nagy-britanniai politikai földindulást" valamiféle összeesküvéssel igyekeznek megmagyarázni, vagy azzal, hogy a közösségi médiafelületeket homályos machinációkkal próbáltak volna valakik erre felhasználni.

Clegg szerint azonban a brit EU-szkepticizmus gyökerei "nagyon-nagyon mélyre nyúlnak", és ennek befolyásolásában a hagyományos médiának messze nagyobb szerepe volt az elmúlt negyven évben, mint az új médiának.

Ez a kérdés már Theresa May brit miniszterelnök egyik tavalyi alsóházi meghallgatásán is felmerült, és May szintén cáfolta, hogy lennének orosz beavatkozásra utaló adatok.