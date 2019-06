A brit kismama terhessége utolsó napjaiban lett hirtelen rosszul.

A 36 éves Rachel Molloy, akinek már volt egy 3 éves fia is, minden előzetes jelzés nélkül lett rosszul, erős fájdalmak törtek rá – írta meg a Bors.

Mum collapses in hospital car park and dies while nine months pregnant https://t.co/Ng95orVv31 pic.twitter.com/gMPbBLjpNC