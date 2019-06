Három cápa támadt egy kaliforniai nőre, aki a Bahamákon vakációzott, a kórházban nem tudták megmenteni az életét.

A 21 éves Jordan Lindsay-re szerdán támadt a három ragadozó, miközben családjával együtt a Rose-sziget közelében búvárkodott – közölte Paul Rolle, a bahamai rendőrség munkatársa.

21-year-old Jordan Lindsey of Torrance was killed in a shark attack in the Bahamas today. Her family described her as a beloved daughter and sister who had the most beautiful and gentle soul. The story on @CBSLA 11pm #CBSLA @KCBSKCALDesk pic.twitter.com/wgBvQOs5KG