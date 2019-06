Így kezdődik – másodszor – az illiberalizmus leépítése Isztambulban

Immár másodszor vette át megbízólevelét csütörtökön Isztambul új ellenzéki főpolgármestere, Ekrem Imamoglu, miután a márciusi törökországi helyhatósági választáson elért győzelmét követően visszavették tőle a címet, de a vasárnap megismételt szavazáson újraválasztották.

Imamoglu a Twitter-fiókján azt írta: "helyreállt az igazság, 16 millió isztambuli nevében átvettem a megbízólevelünket".

A megbízólevelet most is Isztambul tartomány választási tanácsának elnöke adta át Imamoglunak az igazságügyi palotában. A főpolgármester ezután a városházára ment, hogy átvegye a hivatalt Ali Yerlikayától, Isztambul tartomány kormányzójától, aki a belügyminisztérium megbízása alapján ideiglenesen töltötte be a tisztséget.

A ceremóniát követően Imamoglut már több ezren várták a városháza épülete előtt. Egy kampánybusz tetejéről szólva híveihez kijelentette: a mai nap a demokrácia ünnepe. A népakaratnak senki nem állhat ellen, és ezt az isztambuliak bebizonyították, mondván az igazságérzetükkel nem lehet játszani – fogalmazott. Rámutatott: Törökország megmutatta a világnak, hogy nem közel-keleti ország, hanem "velejéig a demokrácia híve".

"Egyenlők vagyunk és boldogan fogunk élni mind ebben a városban, gazdagok és szegények, törökök, kurdok, örmények, görögök, keresztények, aleviták, zsidók, arabok, albánok" – hangsúlyozta, utalva az ország megannyi kisebbségére. "A szeretet, a tisztelet és a béke légkörét hozzuk létre" – nyomatékosította, hozzátéve, hogy "mától nem dudálunk a forgalomban, nem dobjuk el a szemetet, elsőbbséget adunk a gyalogosátkelőnél, civilizált város leszünk".

"Minden nagyon szép lesz!" – harsogta a tömeg Imamoglu mottóját, amelyet az ellenzékiek a hétköznapokban is szívesen és gyakran használtak a kampány során. Máskor azt skandálták: "jog, törvény, igazság".

Recep Tayyip Erdogan török elnök kedden kijelentette: a török vezetés "nem hagyhatja figyelmen kívül a nép üzenetét" az ellenzéki győzelem után. A török államfő jelezte: megvizsgálják, hol milyen hiányosságok, hibák voltak és igyekeznek orvosolni.

A vasárnapi eredmény értelmében az Erdogan vezette kormánypárt 15 év után először veszítette el a legnépesebb város vezetését, aminek okát a megfigyelők a romló gazdasági helyzetben látják.

A fő ellenzéki tömörülés, a kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) színeiben induló Ekrem Imamoglu a nem hivatalos végeredmény szerint a voksok 54,21 százalékát szerezte meg, és így jóval nagyobb arányban győzött, mint március végén. A hatalmon lévő, iszlamista-konzervatív Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) jelöltje, Binali Yildirim volt kormányfő ezúttal 44,99 százalékot ért el. Míg az Imamoglu és Yildirim közötti szavazatkülönbség márciusban még épphogy csak elérte a 13 ezer 700-at, addig vasárnap már a 806 ezer 400-at is meghaladta. A választásra jogosultak száma a metropoliszban mintegy 10,5 millió volt.

A szavazást június 23-án azért ismételték meg, mert a március 31-i eredményt a kormánypárt a számlálóbizottságokban és a számlálólapokon tapasztalható szabálytalanságokra hivatkozva megtámadta, majd az illetékes hatóság helyt adva a fellebbezésnek érvénytelenítette a főpolgármester-választást, Imamoglu megbízólevelét pedig visszavették. A lépés nemzetközi bírálatot is kiváltott.

A március végi helyhatósági választás, és azon belül az isztambuli főpolgármester-választás kimenetelének a török és a nemzetközi közvélemény is fokozott jelentőséget tulajdonít, miután ez volt az első megmérettetés a tavaly júniusi elnök- és parlamenti választás, illetve a végrehajtó elnöki rendszer júliusi életbe lépése óta. Bár március végén a pártok összesített támogatottsága tekintetében az AKP a szavazatok 44,33, a CHP pedig csak a 30,12 százalékát kapta, a június 23-ai eredménnyel a CHP kezébe került a három legnépesebb török város, Isztambul, Ankara és Izmir irányítása is.

