Így van most Angela Merkel

Angela Merkel német kancellár egészséges – jelentette ki a szövetségi kormány helyettes szóvivője pénteken Berlinben.

Martina Fietz tájékoztatóján a kormányfő egészségi állapotára vonatkozó újságírói kérdésre elmondta: a G20-csoport oszakai találkozójáról érkező képek "olyan kancellárt mutatnak, aki teljességgel aktív és egészséges".

Hozzátette, hogy Angela Merkel "végzi a munkáját és megtartja valamennyi tervezett programját".

Donald Trump amerikai elnök és Angela Merkel német kancellár kezet fog a kétoldalú megbeszélésük kezdetén a világ 19 legfejlettebb gazdaságú és vezető feltörekvő országát, valamint az Európai Uniót tömörítő húszas csoport, a G20 kétnapos csúcstalálkozójának első napi ülésén Oszakában 2019. június 28-án. MTI/AP/Susan Walsh

A helyettes kormányszóvivőt azzal kapcsolatban kérdezték, hogy csütörtökön egy hivatalos rendezvényen – a kormány új igazságügyi miniszterének államfői kinevezési ceremóniáján – a kancellárra rátört a reszketés.

German Chancellor Angela Merkel was seen to suffer another bout of shaking, during a public appearance with the country's president, Frank-Walter Steinmeier. More here: https://t.co/7XidSy5iRU pic.twitter.com/s90gsHOJC7