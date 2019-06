Putyin ízléstelenül viccelődött a csúcstalálkozón.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a G20-csúcstalálkozón tartott sajtótájékoztatót Oszakában. Itt többek között olyan kérdéseket is kapott, amik a melegek a melegjogok oroszországi helyzetét firtatták, ezen a téren ugyanis sok nemzetközi kritika éri Oroszországot, kiváltképp a Csecsenföldet.

Putyin válaszában hosszan nekilát kifejteni, hogy neki valójában semmi problémája nincsen az LMBTQ-emberekkel, de aztán „belezavarodik” a témába:

Putin expands on gender and LGBT rights. Says he has no problem with LGBT people – very relaxed. But, he goes on, ‘They’ve come up with 5 or 6 genders now. Transformers...trans...i don’t get it.’ pic.twitter.com/CffG3dKZQn