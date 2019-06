Egy megvadult tigris motorosokat vett üldözőbe

A tigris hihetetlen sebességgel eredt a motorosok nyomába.

Fotó: Pixabay.com

A Muthanga nevű vadvédelmi körzetben az erdészeti minisztérium munkatársai járőröztek, mivel olyan beszámolókat kaptak, hogy egy tigris garázdálkodik az erdőben.

Az erdészek motorral indultak neki a terepszemlének és meg is pillantották a nagymacskát, amire azonban valószínűleg nem számítottak, hogy ő is szemet vetett rájuk. A menekülésre kényszerült járőrözők videót is készítettek arról, ahogy valósággal kirobban a fák közül a megvadult állat.

A látvány még felvételről is vérfagyasztó:

Blikk