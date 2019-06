A melegfelvonulások "üzleti jellege" ellen is tüntettek New Yorkban

Melegfelvonuláson tüntettek vasárnap New Yorkban, a protestálók egy része a melegfelvonulások üzleti jellegűvé válása miatt is kifejezte elégedetlenségét, a mozgalom "eredeti hagyományaira" emlékeztetve.

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A megmozdulásokon több százezren, egyes információk szerint mintegy hárommillióan vettek részt, ennek keretében a Manhattan déli részén fekvő Greenwich Village-ben több tízezren vonultak fel "Visszaköveteljük a Gay Pride" táblákkal. Ők voltak azok, akik – elsőként a melegfelvonulások történetében – a megmozdulások elüzletiesedése és anyagi támogatói ellen tiltakoztak, mondván, hogy a mozgalom "radikális hagyományainak" megőrzésére volna szükség.

A vasárnapi tüntetéseket az LMBTQ közösség létrehozásának, az úgynevezett Stonewall eseményeknek az ötvenedik évfordulóján tartották. Fél évszázaddal ezelőtt a Greenwich Village-ben lévő Stonewall melegbárok előtt véres erőszakba torkollott a jogaikat követelő melegek és a rendőrség összecsapása. Ekkor született meg a melegjogokat követelők mozgalma, majd egy évvel ezt követően megtartották az első Gay Pride-felvonulást.

New Yorkban vasárnap nemcsak amerikaiak vonultak fel, hanem a világ minden részéből érkezők is. A melegmozgalom nyíltan vállalt támogatójaként ismert Bill de Blasio, a város polgármestere ugyanis – aki egyben a demokraták egyik elnökjelölt-aspiránsa is – "a világtörténelem legnagyobb büszke felvonulását" hirdette meg. A megmozdulás idején New York utcáin megerősítették a rendőri jelenlétet. Az utcán egyenruhás és civil rendőrök járőröztek, a légtérben drónok és helikopterek vigyázták a rendet.

A melegmozgalom életre hívásának ötvenedik évfordulóján több más amerikai nagyvárosban is – köztük például San Franciscóban, Chicagóban vagy Seattle-ben – szintén melgefelvonulást tartottak. Chicagóban a város nemrégiben megválasztott, első nyíltan leszbikus polgármestere, Lori Lightfoot vezette a menetet.

MTI