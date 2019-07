Tüntetéssel zavarták meg Hongkongban a Kínához kerülés állami ünnepélyét

Tüntetők gyülekeztek hétfő reggel Hongkong belvárosában, hogy megakadályozzák a városállam Kínához való visszakerülésének évfordulójára rendezett ünnepélyt, melyet a kormányzat végül az esős időre hivatkozva most először beltéren tartott meg – írta a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap.

Annak alkalmából, hogy Hongkong 1997. július 1-én a brit gyarmati fennhatóság alól visszakerült Kínához, az azóta is különleges közigazgatási státust élvező város ezen a napon minden évben zászlófelvonással egybekötött ünnepséget szervez. Idén azonban a hónapok óta tartó tüntetéssorozat részeként, a kiadatási törvény módosítását célzó tervezet ellen tiltakozók közül mintegy ezren hétfőn kora reggel elbarikádozták a kormányépületekhez vezető utat.

Tüntetők nyitnak utat egy mentőautónak a Queensway-en Hongkongban még június 16-án

Fotó: wikipedia CC BY 2.0/Flickr/Studio Incendo

A rendőrség a ceremónia megkezdése előtt fél órával összecsapott a demonstrálók egy csoportjával a kormányzati épületek közelében, és paprikaspray-vel meghátrálásra kényszerítette őket – jelentette a SCMP.

Carrie Lam hongkongi kormányzó ünnepi beszéde közben Helena Wong Pik-wan demokrata párti képviselő többször bekiabálta: "Carrie Lam mondjon le, és vonják vissza a gonosz törvényt!" A képviselőt végül a biztonsági őrök kivezették. Lam zavartalanul folytatta a beszédét, melyben ígéretet tett, hogy átformálja kormányzási stílusát, és javítani fog a többi törvényhozóval, illetve az élet egyéb területein tevékenykedő emberekkel folytatott kommunikációján. "Megtanultam a leckét" – hangsúlyozta.

A kiadatási törvénytervezet elleni tiltakozások során a demonstrálók több alkalommal összecsaptak a rendőrökkel, akik gumibotokat, könnygázt és paprikaspray-t vetettek be ellenük. A tüntetők a rendőröket túlkapásokkal vádolták, és június 21-én a rendőr-főkapitányság épülete körül is akadályozták a forgalmat figyelemfelkeltésül. Vasárnap pedig több tízezer ellentüntető vonult az utcára, akik a rendőrökkel való szolidaritás mellett a kiadatási törvénytervezet és a pekingi vezetés iránti támogatásukat kívánták kifejezni. A SCMP tudósítása szerint az ellentüntetés szervezői 165 ezerre, míg a rendőrség 53 ezerre becsülte a résztvevők létszámát. A helyszínről tudósító újságírók közül többen számoltak be ellenük irányuló agresszív fellépésről, munkájuk akadályoztatásáról, illetve szidalmakról az ellentüntetők részéről, emellett több kisebb összecsapás is volt a kiadatási törvénytervezet ellen tiltakozók és az ellentüntetők között.

A kiadatási törvény módosítását célzó tervezet lehetővé tenné, hogy Hongkong olyan feleknek – köztük Kínának és Tajvannak – adhasson ki gyanúsítottakat, akikkel eddig nem volt kiadatási egyezménye. A tervezet miatt egyre nagyobb létszámú és egyre hevesebb tüntetések zajlottak le, melyek hatására Lam határozatlan időre felfüggesztette a beterjesztés tárgyalását, de ez a bejelentés nem volt elég a kedélyek lecsillapítására, mert a tiltakozók a tervezet visszavonása mellett már Lam lemondását is követelték.

A tervezet ellenzői attól tartanak, hogy Peking visszaélne a jog adta lehetőséggel, amelyet a politikai menekültek ellen használna fel, különösen mivel visszamenőleg is kérelmezhetné a kiadatást már lezárt ügyekben is. A bírálók ráadásul megkérdőjelezik a kínai igazságszolgáltatás tisztességét és átláthatóságát.

A hétmillió lakosú, különleges közigazgatási státusszal rendelkező Hongkong az "egy ország, két rendszer" elv alapján 1997 óta autonómiát élvez, de sokak szerint Peking egyre szigorúbb ellenőrzés alá vonja a várost, ahol fokozatosan igyekszik növelni befolyását. A törvénytervezet ellen tiltakozók szerint a beterjesztés mögött is Peking állhat, de a kínai kormány ezt tagadta.

(MTI)