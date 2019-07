Ezt gondolja Orbán az Európai Bizottság leendő elnökéről

Az elmúlt években súlyos hibák történtek az Európai Unióban (EU), és ezeket mind ki kell javítani – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök az M1 aktuális csatornának kedden adott interjúban, miután véget ért az Európai Tanács tisztújításról döntő ülése.

A kormányfő azt mondta, hogy a gazdaságpolitikával, a migrációs politikával és a nemzeteknek megadott tisztelettel egyaránt voltak gondok, ezért bőven van feladat, de most az esélyek a problémák megoldására sokkal jobbak, mint korábban voltak.

Orbán Viktor kiemelte, hogy véleménykülönbségek továbbra is vannak, ezért a jövőben harcok lesznek. Azt mondta, hogy fontos győzelmet arattak, de a nemzetközi politikában mindig új viták jönnek elő. Viszont most már "erőnk is van", hogy érvényt szerezzünk az akaratunknak – tette hozzá.

A miniszterelnök azt hangoztatta, hogy a közép-európai térség, a visegrádi négyek (V4 – Magyarország, Csehország, Lengyelország, Szlovákia) szerepe a mostani eseményektől függetlenül is kiemelt. Ez a szövetség sikertörténetnek számít. Bár vannak más országok is, amelyek együttműködnek egymással, de egyikük sem annyira szolidáris a partnereivel, mint jelenleg a V4-ek tagjai – mondta.

Forrás: MTI