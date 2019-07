Elhunyt Mengele utolsó túlélője, ráadásul éppen Auschwitzba tartott

A Blikk szerint elhunyt Eva Kor, miközben éppen Auschwitzba utazott. 85 évesen, Krakkóban halt meg.

A hölgyet, Mózes Évát tíz éves korában hurcolták el a családjával együtt a szilágysomlyói gettóba, később pedig Auschwitzba.

Eva szüleit és két nővérét hamarosan kivégezték, ő és ikertestvére Miriam azonban túlélték a holokausztot, de ezért borzalmas árat fizettek. Mivel ikrek voltak, szemet vetett rájuk a szadista emberkísérleteiről hírhedté vált Josef Mengele, a láger főorvosa, akinek több mint ezer hasonló "páciens" esett áldozatául.

Miriam 1993-ban hunyt el, testén pedig élete végéig viselte a haláltáborban elszenvedett kísérletek és bántalmazások nyomát. Eva kötelességének érezte, hogy megossza a világgal az általuk átélt borzalmakat ezért több könyvet is írt a náci népirtásról.

Can you believe that today I can get chicken McNuggets near Auschwitz? That would have been wonderful 75 years ago. They taste the same in every country and were delicious @McDonalds @TheStoryOfEva @candlesmuseum pic.twitter.com/crvCbKjZWR