Kerítést épít Szlovénia a horvát határon, ahol egyre több a határsértés – jelentette be a szlovén kormányfő hétfőn. A rendőrök és katonák számát is megnövelik, valamint megfigyelő drónokat is vásárolnak.

A belügyminisztérium szerint minderre azért van szükség, mert

az év első hat hónapjában csaknem 50 százalékkal több határsértés történt, mint tavaly. Az olasz-szlovén határon közösen járőröznek a két ország határőrei, Horvátország pedig már épített kerítést Boszniával közös határán, ahol tavaly ötvenen, az idei első hat hónapban 179-en érkeztek.

A horvát határtól néhány kilométerre lévő boszniai Velika Kladusa menekülttáborában jelenleg több mint ötszázan élnek. Sokan évekre itt ragadtak, nem jutnak tovább az egyre szigorúbb ellenőrzések miatt.

(euronews.hu)