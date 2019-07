A csaknem kétperces videót az Indo-tibeti Határrendőrség (ITBP) mutatta be hétfőn – írja a BBC hírportálja.

A felvételen látható, amint a négy brit, két amerikai, egy ausztrál és egy indiai mászó egymáshoz rögzítve lassan elindul India második legmagasabb, egyelőre névtelen csúcsa felé a Nanda Dévi hegycsúcs térségében. A kapcsolatot május 26-án veszítették el a csoporttal.

Hét hegymászó testét megtalálták, a nyolcadik, a brit Martin Moran testét nem keresik tovább.

While retrieving the bodies, ITBP mountaineers were so emotional to see this Penguin doll at the site from where dead bodies retrieved in the #NandaDevi search mission. Some belongings of those mountaineers. pic.twitter.com/W5K69soNes

A felvételeket tartalmazó kamerát a hóba temetve találták ott, ahol a júniusban a testekre bukkantak.

Vivek Kumar Pandey, az ITBP szóvivője szerint egy hókiszögellés valószínűleg megcsúszott a csoport súlya alatt és lavinát indított el.

A felvételt most arra használják, hogy elemezzék, mi "csúszhatott félre a missziójukban".

- mondta A.P.S. Nambadia az ITBP rendőrfőnök-helyettese.

A brit Martin Moran vezette hegymászócsapat május közepén indult útnak egy eddig meghódítatlan, névtelen csúcsra az észak-indiai Nanda Dévi térségében.

A nyolctagú csapat eltűnését május 31-én jelentették, miután a hegymászók nem tértek vissza az alaptáborba. Az expedíciót szervező Moran Mountain közlése szerint a hegymászók útját egy "hatalmas lavina" keresztezhette.

Az ITBP emberei június közepén indultak el gyalog a holttestek felkutatására. A hét, hegymászó kötéllel egymáshoz rögzített holttestre egy meredek lejtőn bukkantak rá, a nyolcadik áldozatot azonban nem találták meg. A hatóságok szerint lezuhanhatott egy hasadékba, amikor a lavina elsodorta a csapatot.

Last visuals of the #mountaineers' team near the summit on unnamed peak near the #NandaDevi east. #ITBP search team of mountaineers found the memory video device at 19K ft while they were searching the area where bodies were spotted. pic.twitter.com/wKr3YtLuWF