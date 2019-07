Húsz év börtönbüntetésre ítélte a bíróság Brittany Zamorát, a 28 éves tanárnőt, aki szexuális viszonyt folytatott egyik 13 éves diákjával.

– mondta a bíróságon a fiatal nő.

Zamorát 2018-ban tartóztatták le, miután az áldozata szülei megtalálták a fiuk telefonján a neki írt üzeneteket, és feljelentést tettek. A fiatal tanárnő férje könyörgött a szülőknek, hogy ne keverjék bele a rendőrséget az ügybe. Az mondta, tudja, hogy a felesége nagy hibát követett el, de csak azért, mert annyira szereti a gyerekeket.

