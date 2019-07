David Cameron és Theresa May is a Brexitbe bukott bele.

A következő brit miniszterelnök sorsát is megpecsételheti a Brexit – mondta Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője az M1-en. A szakember felidézte, David Cameron és Theresa May is a Brexitbe bukott bele.

Párkányi Eszter szerint nem releváns, hogy ki lesz a következő miniszterelnök, ugyanis mindkét jelölt ugyanazt mondja:

szeretnék a Brexitet végigvinni, mindketten úgy gondolják, hogy akár megállapodás nélküli kilépés is lehet.

Továbbá mindketten szeretnék újratárgyalni a Brexitet, de az unió azt mondta, erről szó sem lehet. Ezzel együtt az elemző úgy értékelt: Boris Johnson megérdemelné, hogy ő vezesse ki az országot az EU-ból, mivel korábban sok vád érte, hogy a Brexitről szóló népszavazás idején félretájékoztatta az embereket.

Cikk- és címlapkép: Pixabay

(MTI)