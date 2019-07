Szexuális indíttatásból, egy kukkoló ölhette meg a görögországi Kréta szigetén egy világháborús bunkerban holtan talált 60 éves amerikai tudóst, Suzanne Eaton molekuláris biológust – értesültek görög hírportálok rendőrségi forrásból. Az információt hivatalosan még nem erősítették meg.

- írja a 24.hu.

Greek man detained in death of American scientist Suzanne Eaton https://t.co/FlkqWqHEiR via @nypost

Más helyi hírforrások szerint a férfit mentálisan zavartnak ismerik a környezetében.

A Skai.gr internetes hírportál szerint a tettes előbb egy autóval elütötte az asszonyt, késsel megsebesítette, majd magával hurcolta a Hanía tengerparti város kikötője közelében található mesterséges barlangrendszerbe, amelyet a Krétát megszálló nácik fegyver- és lőszerraktárnak használtak a második világháborúban.

Az áldozat zsákvászonba csomagolt holttestét két helyi lakos találta meg barlangászkodás közben. A megtalálás helyéből a hatóságok arra következtettek, hogy helyismerettel rendelkező környékbeli lakos lehetett a tettes.

Az orvosszakértői vizsgálat szerint Eaton halálát fojtogatás okozta.

Holttestét július 8-án találták meg, egy héttel rejtélyes eltűnése után, mintegy 10 kilométerre attól a helytől, ahol utoljára látták.

#Greek #police on Monday #arrested a 27-year-old man #suspected of the #murder of an #American #scientist whose body was found in an abandoned WWII bunker on the island of #Crete in early July.

The #body of Suzanne #Eaton, a molecular #biologist at the Max Planck Institute at pic.twitter.com/J3frCtN6T0