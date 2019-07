Ursula von der Leyen az Európai Bizottság új elnöke

383 támogatták, 327 ellenezték, 22-en tartózkodtak, így az Európai Parlament megszavazta az eddigi német védelmi miniszter Ursula von der Leyent az Európai Bizottság új elnökének.

A többséghez az összes hivatalban lévő EP képviselő szavazatának többségére 374 szavazatra volt szükség. Ő az első nő és 1967 óta az első német az Európai Bizottság élén.

Von der Leyen október 31-e után veszi át ténylegesen az Európai Bizottság vezetését a leköszönő Jean-Claude Junckertől.

Az Európai Parlament eredetileg ragaszkodott hozzá, hogy a frakciók korábban megnevezett csúcsjelöltjei közül nevezzenek meg valakit. Miután azonban a szocialisták és a liberálisok elvetették a rendszert azzal, hogy beakasztottak a legnagyobb pártcsalád emberének, Manfred Webernek, a saját csúcsjelöltjüknek, Frans Timmermansnak pedig a néppártiak, a visegrádiak és az olaszok közös ellenzése miatt nem jött ki a matek, a baloldal sikeresen megnyitotta az utat egy másik jobboldali jelöltnek és a csúcsjelölti rendszer bukásának.

Kedden az Ursula von der Leyenről szóló délelőtti plenáris ülésen az Európai Néppárt értelemszerűen jelezte, hogy támogatja Von der Leyen jelölését, de az kérdés volt, hogy a korábban Timmermans csúcsjelöltsége mellett kardoskodó szociáldemokraták hogyan döntenek. Kedden azonban a frakcióvezetőjük már jelezte, hogy nem szeretnének intézményi válságot okozni.

A liberális-integrációpárti frakció vezetője azt mondta, hogy készek támogatni a jelöltet, de elvárják, hogy az új Európai Bizottságban a feladatok elosztásánál nagyobb súlyt kapjanak a kelet-európaiak. A szavazás előtt kiszivárgott információk már arról szóltak, hogy a szociáldemokraták és a liberálisok is támogatni fogják a német jelöltet, ezért nem volt meglepetés az eredmény.

A Zöldek délelőtt jelezték, hogy nem szavazzák meg Von der Leyent, de ha az EP megválasztja, később támogatni fogják majd. Előzetesen az is látszott, hogy a jobb és bal szélről is Von der Leyen ellen szavaznak majd az euroszkeptikusok és az Egyesült Európai Baloldal pártcsaládja is.

