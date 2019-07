A kanadai házaspár fotója nagy vihart kavart az interneten.

Az edmontoni házaspár, Darren és Carolyn Carter néhány napja posztolta ki a fotót, miután elmentek egy szervezett vadásztúrára a Kalaháriban – írta meg a 444.hu. Darren és Carolyn kilőttek egy oroszlánt, majd az állat teteme felett csókolózva pózoltak. A kép mellé azt írták:

A fotókat a trófeavadászattal egybekötött szafarit működtető dél-afrikai társaság is megosztotta oldalán, amely akkora felháborodást váltott ki, hogy azóta az egész oldal, és az ahhoz tartozó Facebook-profil is elérhetetlenné vált.

The Canadian couple Darren and Carolyn Carter traveled to #SouthAfrica for a Safari to hunt wild animals, killing a lion and sharing the picture with the note "Nothing like hunting the King of the Forest on the sands of the Kalahari"

The pictures caused outcry on social media pic.twitter.com/0PYtxlo4t5