Kibicnek a Brexit kapcsán sem drága semmi

Okozna ugyan bizonyos visszaesést a megállapodás nélküli Brexit a brit gazdaságban, ám túlzóak az ezzel kapcsolatos vészforgatókönyvek – jelentette ki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára Egedy Gergely. Csütörtökön eközben kétéves mélypontjára zuhant a font árfolyama.

Elmondta: a Brexit körüli bizonytalanság ellenére is kedvező adatokat produkál a brit gazdaság. A munkanélküliség például 1974 óta nem volt olyan alacsony szinten, mint most, illetve az angol jegybank szimulációja szerint olyan erős a brit bankrendszer, hogy kibírna egy megállapodás nélküli kilépést is.

Ugyanakkor politikai szempontból akár Észak-Írország kiválását is eredményezheti az Egyesült Királyságból a "no deal Brexit". Megállapodás nélküli kilépés esetén ugyanis az EU számára nem elképzelhető, hogy ne épüljön fizikai határ az Ír-szigeten, ez pedig megroggyantaná az északír polgárháborút lezáró nagypénteki egyezményt – mondta a szakértő.

