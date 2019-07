Nem nyomoznak tovább Trump ellen

Lezárták a vizsgálatot Donald Trump kampányfinanszírozásának ügyében – jelentette be a szövetségi ügyészi hivatal New Yorkban.

Az ügyészek bíróságnak megküldött – és az amerikai sajtóban megjelent – dokumentumából az derül ki, hogy további vizsgálatokra nem kerül sor, az ügyet lezártnak tekintik.

Arról az összegnek a vizsgálatáról van szó, amelyet egy Stormy Daniels nevű pornószínésznőnek és Karen McDougal Playboy-modellnek fizetett Donald Trump egyik volt munkatársa a 2016-os elnökválasztási kampány idején azért, hogy hallgassanak a Trumphoz fűződő korábbi viszonyukról. A feltételezések szerint a pénzt az elnökválasztási kampányra rendelkezésre álló összegből finanszírozták volna, megsértve ezzel a kampányfinanszírozási törvényt. A "hallgatási pénzek" kifizetését bonyolító volt munkatárs, Michael Cohen ügyvéd jelenleg hároméves börtönbüntetését tölti, adócsalás és a hatóság félrevezetése miatt.

Jay Sekulow, az elnök ügyvédje nyilatkozatban üdvözölte a döntést, kiemelve, hogy mindig is az volt az álláspontjuk, hogy "az elnök soha nem sértette meg a kampányfinanszírozásra vonatkozó törvényeket". Az ügyészségi döntéssel szinte egy időben hozták nyilvánosságra a Michael Cohen ügyeire vonatkozó nyomozások dokumentumait is, amelyekből a többi között Cohen és Trump korábbi telefonbeszélgetéseire is fény derül.

Forrás: MTI