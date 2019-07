Egyéves feltételes szabadágvesztésre, fejenként 100 ezer korona (1,3 millió forint) pénzbüntetésre ítélte és öt évre kitiltotta Csehországból csütörtökön a prágai belvárosi bíróság azt a két német turistát, aki néhány napja festékszóróval graffitit mázolt a történelmi Károly híd kisoldali hídfőjének egyik pillérére.

Two graffiti “artists” took his craft to Prague’s Charles Bridge. Police officers arrested the two men immediately!https://t.co/87wRO8zx6g#charlesbridge #prague #CzechRepublic