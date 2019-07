Hőhullámtól szenved az Egyesült Államok keleti partvidéke, több helyen a 40-43 Celsius fokot is meghaladja a hőmérséklet.

A CBS televízió jelentése szerint a Dél-Karolinától az északi Maine államig terjedő és mintegy 150 millió embert érintő kánikula vasárnap öt ember halálát követelte: négyen hunytak el Maryland államban, egy halottja pedig Arizonában van a hőségnek. New Hampshire-ben hegymászókat kellett menteni, mert rosszul lettek a melegtől.

Bostonban, New Yorkban, Philadelphiában, Washingtonban a 40 Celsius fokot is elérte, sőt meghaladta a hőmérséklet, de Washingtonban a magas páratartalom miatt ennél is melegebbnek érezték a levegőt az emberek. A városvezetők mindenütt arra intettek, hogy a szokásosnál több folyadékot kell fogyasztani,

Max Heat Indices from yesterday show a wide swath of 110-114 across the eastern Mid-Atlantic; an area around Tulsa, OK; and isolated spots in southern Texas and `the Desert Southwest. How hot was the Heat Index where you were yesterday? pic.twitter.com/Pe7rglW2bq