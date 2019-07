A britek nem örülnek Boris Johnsonnak

A britek többsége nem örül, hogy Boris Johnson, a kormányzó Konzervatív Párt új vezetője lesz Nagy-Britannia miniszterelnöke szerdától, de a legtöbben ennek ellenére sem akarnak idő előtti parlamenti választást.

A volt brit külügyminiszter hivatali utódjával, Jeremy Hunt jelenlegi külügyminiszterrel versengett a távozó Theresa May miniszterelnök pártvezetői posztjáért.

A két jelölt közül a Konzervatív Párt csaknem 160 ezer tagja választhatta meg az új vezetőt postai szavazással.

A szavazási folyamat hétfő este zárult le, az eredményt kedd délután jelentette be a londoni Queen Elizabeth II konferenciaközpontban a vezetőválasztás szervezéséért felelős tory frakciótestület, az 1922 Bizottság társelnöke, Cheryl Gillan.

Gillan ismertetése szerint Hunt 46 656, Johnson 92 153 szavazatot kapott. A szavazáson a Konzervatív Párt tagjainak 87,4 százaléka vett részt.

Johnson győzelme a miniszterelnöki tisztség elnyerését is jelenti. May szerdán adja át a pártvezetői és a kormányfői tisztséget utódjának.

A legnagyobb brit közvélemény-kutató hálózat, a YouGov a vezetőválasztás eredményének keddi bejelentése utáni gyorsfelmérésében kimutatta, hogy a britek 10 százaléka elragadtatással, 18 százaléka elégedettséggel fogadta Johnson győzelmének hírét.

Az 1730 fős reprezentatív választói mintán belül ugyanakkor 10 százalék csalódottságának adott hangot, 38 százalék pedig lesújtó fejleménynek tartja Boris Johnson miniszterelnökségét.

A válaszadók 37 százaléka gondolja úgy, hogy Johnsonnak haladéktalanul előrehozott parlamenti választást kell kiírnia, 43 százalék szerint erre nincs szükség.

Boris Johnson kedd késő délután kötetlen zártkörű ülésen találkozott a Konzervatív Párt parlamenti képviselőivel, és a megbeszélésről kiszivárgott hírek szerint ő is azt mondta, hogy a 2022-ig tartó parlamenti időszak végéig nem akar választást kiírni.

Jeremy Corbyn, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője kedden parlamenti választás kiírására szólította fel Johnsont, mondván: az új miniszterelnök személyéről nem egészen 100 ezer ember döntött, olyanok, akik nem képviselik reprezentatív módon a brit társadalom egészét.

Corbyn a BBC televíziónak bejelentette azt is, hogy a Munkáspárt bizalmatlansági indítvány beterjesztését tervezi Boris Johnson kormánya ellen.

Arra a kérdésre, hogy ez mikor várható, a Munkáspárt vezetője csak annyit mondott, hogy az időpont "érdekes meglepetés lesz".

Theresa May távozó miniszterelnök kedden gratulált Johnsonnak, és közölte: maradéktalanul támogatja majd az új miniszterelnök munkáját.

May már a vezetőválasztási folyamat elején bejelentette, hogy utódja megválasztása után sem távozik a politikából, alsóházi képviselő marad, és átül a konzervatív frakció hátsó padsoraiba.

Theresa May elődje, David Cameron – aki a brit EU-tagságról 2016 júniusában tartott, a kilépést pártolók szűk többségű győzelmével végződött népszavazás után lemondott – annak idején visszaadta képviselői megbízatását és kivonult a brit nagypolitikából.

Jeremy Hunt, Johnson vetélytársa a BBC televíziónak nyilatkozva mélységes csalódottságának adott hangot, amiért alulmaradt a vezetőválasztási versenyben. Kijelentette ugyanakkor, hogy meggyőződése szerint Johnson "remek munkát" végez majd miniszterelnökként.

A külügyminiszter elismerte, hogy kezdettől meglehetősen nehezen elérhető célkitűzés volt számára a pártvezetői és a kormányfői megbízatás elnyerése. Az EU-tagságról tartott népszavazáson ugyanis ő köztudottan a bennmaradásra voksolt, és szerinte a párttagságból sokan úgy gondolhatták, hogy most már ideje olyasvalakit vezetőnek választani, aki a kilépésre szavazott.

Jeremy Hunt hozzátette: visszatekintve most már úgy látja, hogy ez leküzdhetetlen akadály volt számára a versengésben.

Hunt ezzel kimondatlanul arra is utalt, hogy Theresa May 2016-ban szintén a bennmaradásra szavazott. A Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-táborának ugyanakkor Boris Johnson az egyik frontembere, és Johnson volt a népszavazás Brexit-párti kampányának zászlóvivője is.

Nicola Sturgeon skót miniszterelnök keddi nyilatkozatában azt üzente Boris Johnsonnak, hogy a többi ellenzéki párttal együttműködve mindent megtesz a Brexit, különösen a megállapodás nélküli Brexit megakadályozásáért.

Skóciában a választók 62 százaléka a bennmaradásra voksolt az EU-tagsági népszavazáson, és Sturgeon azóta többször is kijelentette, hogy Skóciát nem lehet akarata ellenére "kirángatni" az EU-ból.

Keddi nyilatkozatában a skót kormányfő azt mondta: Johnsont "elvek és meggyőződés nélküli embernek" tartja, olyasvalakinek, akinek nincs reális elképzelése arról, hogy mi lenne jó az országnak.

Nicola Sturgeon szerint Johnsonnak egész eddigi felnőtt életében egyetlen célkitűzése volt: az, hogy miniszterelnök legyen és beköltözhessen a Downing Streetre.

"Remélem, hogy rácáfol a vele kapcsolatos legrosszabb előrejelzésekre, de kétségeim vannak" – tette hozzá.

