Trump büntetővámokkal zsarolja Guatemalát

Donald Trump amerikai elnök büntetővámok bevezetésével fenyegette meg kedden Guatemalát, mert vonakodik megkötni az illegális bevándorlókról szóló egyezményt.

Az Egyesült Államok és Guatemala az illegális bevándorlásról szóló egyezményt készült aláírni, amelynek értelmében a közép-amerikai állam "harmadik biztonságos országnak" minősült volna. Az új amerikai bevándorlási rendelkezések szerint ugyanis azok a bevándorlók, akik egy biztonságosnak nyilvánított harmadik országból érkeznek az amerikai határokhoz, nem jogosultak menedékkérelem benyújtására.

Jimmy Morales guatemalai elnök a múlt héten lett volna a Fehér Ház vendége, azonban az utolsó pillanatban lemondta a vizitet. Országa egyik bírósága ugyanis azt a döntést hozta, hogy az elnöknek nincs joga parlamenti hozzájárulás nélkül aláírni a tervezett megállapodást.

Donald Trump kedden Twitter-bejegyzésben szögezte le: "Guatemala, amely karavánokat alakít és nagy tömegben küld embereket, köztük néhány bűnözőt is az Egyesült Államokba, úgy döntött, hogy felmondja a biztonságos harmadik országról velünk kötött egyezséget. Mi készen álltunk rá". Majd közölte: ezek után azon gondolkodik, hogy vámokat vezet be. Az elnök fontosnak tartotta arra is emlékeztetni, hogy kilenc hónappal ezelőtt már megszüntette az amerikai adófizetők pénzéből folyósított segélyt Guatemalának.

Az Egyesült Államoknak egyedül Kanadával van harmadik biztonságos országról kötött egyezménye. Mexikó elhárította ezt, Marcelo Ebrard, a mexikói diplomácia vezetője pedig hétfőn közölte, hogy Mike Pompeo amerikai külügyminiszter múlt heti mexikói látogatásán nem került szóba ez az egyezmény.

Trump júniusban Mexikót is büntetővámok bevezetésével fenyegette meg, hogy így bírja rá déli szomszédját a migráció elleni fokozottabb küzdelemre. Mexikó végül szigorított ezzel kapcsolatos politikáján, aminek fejében Washington felfüggesztette a kilátásba helyezett vámok bevezetését.

Kép és szöveg: MTI