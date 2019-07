Eddig 11 túlélőt sikerült kimenteni Kínában egy földcsuszamlás miatt.

– tette közzé internetes oldalán a CGTN kínai nemzetközi hírcsatorna a helyi hatóságok közlésére hivatkozva, akik szerda reggelig hat halottról számoltak be.

Six killed by landslide in SW China https://t.co/VP7tI5g6H1 pic.twitter.com/BCzCS32poN

A kedd este történt természeti csapás helyszínéről eddig 11 túlélőt sikerült kimenteni az odavezényelt mentőalakulatoknak, akik jelenleg is kutatnak a törmelék alá szorult emberek után.

#UPDATE Death toll rises to 11 and 34 people remain missing after a landslide hit Shuicheng County in Liupanshui City, SW China's Guizhou Province. pic.twitter.com/TsPGqvUq2a