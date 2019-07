Theresa May férje kíséretében kereste fel a királynőt – videó

Utoljára távozott miniszterelnökként Theresa May a Downing Street-i kormányfői rezidenciáról szerda délután.

Theresa May leköszönő brit miniszterelnök és férje, Philip integet a sajtó képviselőinek a londoni kormányfői rezidencia, a Downing Street 10 bejáratánál, mielőtt a Buckingham-palotába indulnak, hogy May benyújtsa lemondását II. Erzsébet brit királynőnek 2019. július 24-én. Az előző napon a kormányzó brit Konzervatív Párt May utódjának Boris Johnson volt külügyminisztert választotta meg. MTI/EPA/Vickie Flores

May, aki férje kíséretében felkereste II. Erzsébet királynőt a londoni Buckingham-palotában, hogy hivatalosan benyújtsa lemondását, indulása előtt tartott rövid – miniszterelnökként szintén utolsó hivatalos – nyilatkozatában közölte:

Kijelentette: az új kormány azonnali és elsődleges fontosságú feladata a brit EU-tagság megszűnéséről (Brexit) hozott népszavazási döntés teljesítése lesz, olyan módon, amely megfelelő az Egyesült Királyság egészének.

Ha ez sikerül, az új kezdetet, nemzeti megújulást jelenthet, amely kimozdíthatja az országot a jelenlegi Brexit-patthelyzetből és elvezetheti a brit nép által kiérdemelt ragyogó jövőbe – fogalmazott.

I will continue to do all I can to serve the national interest, and play my part in making our United Kingdom a great country with a great future – a country that truly works for everyone. pic.twitter.com/gjZ5NCeOIG