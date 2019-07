Boris Johnson az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, miután II. Erzsébet királynő szerda délután kormányalakítással bízta meg.

Boris Johnson becomes Prime Minister after accepting an invitation from the Queen to form a new government #BorisJohnsonPM https://t.co/Yj7pXrtTNw pic.twitter.com/p8xmHBo1XU — The Telegraph (@Telegraph) 2019. július 24.

Boris Johnson az Egyesült Királyság új miniszterelnöke. A volt brit külügyminisztert, London egykori polgármesterét II. Erzsébet királynő szerda délután bízta meg kormányalakítással.

#BREAKING Boris Johnson takes office as British Prime Minister, the 55th PM of the country, the 14th to serve under Queen Elizebeth II pic.twitter.com/X54ZoqhFdI — CGTN (@CGTNOfficial) 2019. július 24.

Az uralkodót előzőleg Theresa May, Johnson elődje kereste fel a londoni Buckingham-palotában, és benyújtotta lemondását a kormányfői tisztségről.

A Johnsont szállító autókonvojt a Buckingham-palota felé vezető Mall sugárúton a Greenpeace környezetvédelmi csoport aktivistái próbálták megállítani, élőláncot kialakítva az úttesten, de a rendőrök néhány másodperc alatt eltávolították a piros pólót viselő demonstrálókat.

A szervezet az akció után bejelentette: aktivistái csak azt próbálták elérni, hogy Boris Johnson írja alá a Greenpeace környezetvédelmi petícióját.

Greenpeace protesters block Boris Johnson’s drive to the Buckingham Palace to meet with the Queen. pic.twitter.com/JpPEVI2bWg — The Hill (@thehill) 2019. július 24.

Boris Johnsont a Konzervatív Párt tagsága választotta a párt vezetőjévé May utódjaként, és mivel a párt kormányon van, a pártvezetői poszton történt váltás a miniszterelnöki tisztség átvételét is jelenti.

Johnson az Egyesült Királyság 55., a 93 esztendős, 67 éve uralkodó II. Erzsébet királynő 14. miniszterelnöke.

Forrás: MTI

Címlapi kép: MTI/EPA/Neil Hall