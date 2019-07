Vasláncon tartottak fogva egy tízéves kisfiút

Vaslánccal a nyakában lépett be egy orosz üzletbe egy kisfiú, akinek a bántalmazása egész Oroszországot megrázta.

Fotó: Getty Images

Vasláncot erősítettek egy 10 éves kisfiú nyakára az oroszországi Velikovecsnoje nevű faluban. A fiú éppen a nyakán lévő lánccal hívta fel magára a boltban dolgozók és a vásárlók figyelmét is, amikor betévedt az egyik üzletbe nézelődni. Ott ugyan megnézett ezt-azt, de nem vett semmit, de volt, aki rá is kérdezett a nyakára tekert láncra. A Tyihonként emlegetett fiú akkor elmondta: az elmúlt napokban egy falatot sem evett – írja egy orosz portál beszámolója nyomán a 24.hu.

Bár kiderült, hogy a gyermek – aki apja első házasságából született – jómódú családban nevelkedett, és ő maga jó tanuló is, legalább egyszer egy asztalhoz erősített láncon a házuk melletti fészerben tartották őt, ahonnan az asztal eltörése után szabadult ki. Tyihont kihallgatta a rendőrség a gyermekbántalmazással kapcsolatban, ám ellentmondásba keveredett: egyszer azt mondta, hogy már egy éve van tartják őt láncra fogva, másszor pedig, hogy az ő nyakára nem is került lánc az apja által, aki egyébként kereskedő, és önkormányzati választásokon is indult.

A férfi azt mondta, hogy csak azért verte láncra Tyihont, mert várandós feleségével és négyéves kisfiukkal kellett egy vizsgálatra menniük, de 10 éves gyermekét otthon kellett hagynia. Az apa jelenleg nem hagyhatja el szabadon otthonát, fiát pedig pszichológusok vizsgálják.

Blikk