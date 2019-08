Az amerikai kormányzat szankciókkal sújtotta Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminisztert – jelentette be szerda délután Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter.

Dzsavád Zaríf valósítja meg Irán legfőbb (vallási) vezetőjének vakmerő politikáját, és ő a rezsim elsődleges szóvivője világszerte

- fogalmazott Steve Mnuchin, aki szerint a szankciókkal Washington világos üzenetet küld az iráni rezsimnek arról, hogy a közelmúltbeli magatartása teljességgel elfogadhatatlan. Az amerikai kormányzat fokozódó mértékben gyakorol nyomást Teheránra. Ennek jegyében hozza meg büntetőintézkedéseit, így akadályozza az iráni nyersolaj eladását is. Elemzők szerint Washington így akarja ismét tárgyalóasztalhoz és az atomprogramjáról szóló új megállapodás megvitatására kényszeríteni Teheránt. Az iráni külügyminiszter elleni szankciókat Washington egy hónappal azután hozta meg, hogy Donald Trump elnöki rendeletben sújtotta büntető intézkedésekkel Ali Hamenei ajatollahot, Irán legfőbb vallási vezetőjét és néhány munkatársát. Az iráni külügyminisztérium akkori nyilatkozata szerint ezzel Washington elvágta a diplomáciai tárgyalások szálait. Donald Trump elnök pedig az írta Twitteren, hogy Teherán nem érti "a realitásokat". Az amerikai elnök már akkor újabb szankciókat is kilátásba helyezett. Az iráni külügyminiszter ebben a hónapban vízumot kapott, hogy részt vehessen az ENSZ egyik tanácskozásán New Yorkban, de mozgását korlátozták. Csakis az ENSZ székháza, az iráni képviselet épülete és a repülőtér között mozoghatott. A szankciók szerdai bejelentése után a The Wall Street Journal című lap emlékeztetett rá, hogy a büntetőintézkedéseket a teheráni rakétakísérletek, a brit olajszállító tartályhajó Hormuzi-szorosban történt elfogása és az amerikai katonai drón lelövése nyomán hozta meg Washington.

(MTI)