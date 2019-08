114 magángéppel repültek a klímavádelmi konferenciára

A google zárt körű, klímavédelmi konferenciájára a lehető legszennyezőbb módon utaztak a sztárok.

A CO2-kibocsátás egyik legfőbb felelőse a közlekedés, többek közt az autóipar, amelynek cégeire szigorú előírások, illetve komoly büntetések várnak, ha nem teljesítik azokat. A Palermó közelében tartott, nem nyilvános találkozón, amelynek a hírek szerint a Google volt a házigazdája, pontosan olyan jellegű témákat vitattak meg, mint a klímaváltozás.

A hétvégi felhajtás a nyomán egy-egy újság nem felejtette el megjegyezni azt is, mibe került ez a háromnapos összejövetel környezeti szempontból. Kiszámolták például a 114 magángép károsanyag-kibocsátását Los Angelestől Szicíliáig, amely 784 tonna plusz CO2-t jelent a légkör számára – a The Page Six számításai szerint. A háromnapos rendezvény költségvetését egyébként is nagyjából 20 millió dollárra teszik.

De, hogy ne csak a repülőket vegyük elő, itt volt az Andromeda megajacht is, amely egy 351 láb hosszú behemót. A tulajdonosa egy új-zélandi milliárdos.

Mindenesetre reméljük legalább kitaláltak valamit a bolygónk megmentésére.

Forrás: hvg.hu